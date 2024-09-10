Bakan Tunç'tan Narin Açıklaması: İfade Alma İşlemleri Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayetine ilişkin soruşturma hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir" dedi.

Bakan Tunç'un Narin Güran soruşturması hakkındaki açıklaması şöyle:

"Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir.

Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır.

Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir.

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."

Kaynak: İHA