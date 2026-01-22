Bakan Tunç'tan Minguzzi Davası Kararına Yorum: 'Adalet Gecikmeden ve Eksiksiz Şekilde Tecelli Etti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B.'ye "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası İstinafça hukuka uygun bulundu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını kanuni bağlamda uygun bulan daire, "nitelikli kasten öldürme" suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek bunları esastan reddetti.

'ADALET EKSİKSİZ ŞEKİLDE TECELLİ ETTİ'

Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hunharca katledildiğini anımsatarak, buna ilişkin davada verilen kararın, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Sanıklara en üst sınırdan ceza verildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanması, çocuklara yönelik şiddete ve ağır suçlara karşı hukukun kararlılığını ortaya koymaktadır. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir. Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum."

