Bakan Tunç’tan ‘MHP ile Görüş Ayrılığı’ İddialarına Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamalarda hem siyasi tartışmalara hem de yargı gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Tunç’un açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları, meşruiyet tartışmaları ve yargı paketlerine ilişkin değerlendirmelerde yer aldı.

YARGI ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

‘ÖZGÜR ÖZEL YARGIYA ELEŞTİRİLERDE SINIRLARI AŞIYOR’

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Bakan Tunç, CHP lideri Özgür Özel’in yargıya yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Özel, yargıya yönelik eleştirilerde maalesef sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti yargısı, yolsuzluklardan, darbecilerden hesap soran bir yargı sistemine kavuştu. Sanki iddianamelerin içinde hiçbir şey yokmuş gibi bir takım propagandalar yaparak hiçbir yere varılamaz. 4 bin sayfalık iddianameyi hafife almamaları lazım. İçinde yanıtlanması gereken sorular. chp genel başkanı toplumu yargıya güvensizlik oluşturma bakımından hatalı bir yol izliyor bununla bir yere varamaz. Eski genel başkanı da bunu zaten söylüyor ‘ciddiye alın bunları’ diyor ‘arınma’ çağrısı yapıyor, keşke onu dinleseler" ifadelerini kullandı.

MEŞRUİYET TARTIŞMASI

‘CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞRUİYETİNİ MİLLETİNDEN ALIYOR’

Bakan Tunç, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun fotoğraflarını yan yana kullanmasına da sert tepki gösterdi. Tunç, "Cumhurbaşkanımızla Maduro’nun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşması yakışıksız çok büyük talihsizlik. Halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı, meşruiyetini milletinden alıyor öyle yabancıya şikayet ederek almıyor. Yüzde 85’in üzerinde katılım olacak ve bunun yüzde 52'sini alacaksınız. Dünyada bu derece yüksek katılımla seçim yapan başka bir ülke yok” dedi.

MHP İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ

‘MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK’

Tunç, infaz düzenlemeleri üzerinden MHP ile görüş ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tunç, tartışmaların 12. Yargı Paketi üzerinden yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi.

YENİ YARGI PAKETİ TAKVİMİ

‘12. YARGI PAKETİ ŞUBAT GİBİ GÜNDEME GELİR’

Bakan Tunç, ‘12. Yargı Paketinde infaz ile ilgili bir düzenleme yok’ açıklaması nedeniyle farklı yorumlar yapıldığını belirterek şunları söyledi: “‘Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok. ‘infazda eşlik olsun adalet olsun’ diyen görüşler var. ‘İnfaz’da adalet’ denilen husus ile ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı takdir tamamen Meclis'in. 12. Yargı Paketinin Meclise sunulması TBMM’nin takvimine bağlı, şubat gibi gündeme gelir. Pakette hukuk yargılamaları ile ilgili düzenlemeler var. 2026 yılının temel hedefi hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılması."

TAHLİYE VE ANAYASA MESAJI

‘ŞU ANA KADAR 39 BİN 271 KİŞİ TAHLİYE OLDU'

Yargı Paketi kapsamında önemli rakamlar paylaşan Tunç, 39 bin 271 kişinin tahliye edildiğini, 28 bin 352 kişinin ise kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğini açıkladı. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Tunç, “Milletin temsilcilerinin hazırladığı millet tarafından onaylanan bir anayasayla yolumuza devam etmek biz siyasetçilerin, Meclisimizin milletine olan borcu diye düşünüyoruz"" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Habertürk