Bakan Tunç Duyurdu: Provokatif Suriye Paylaşımlarına Soruşturma

Bakan Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye’de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

