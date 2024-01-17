Bakan Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi seçilen isimleri duyurarak tebrik etti.

Bu isimler arasında HSK'ya, bazı savcı ve hakimlerin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında mektup yazan İsmail Uçar da bulunuyor.

Böylelikle Uçar'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sona ermiş oldu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem