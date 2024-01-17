Bakan Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildi

HSK'ya, bazı savcı ve hakimlerin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında mektup yazan İsmail Uçar, Yargıtay Üyesi seçildi.

Son Güncelleme:
Bakan Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi seçilen isimleri duyurarak tebrik etti.

Bu isimler arasında HSK'ya, bazı savcı ve hakimlerin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında mektup yazan İsmail Uçar da bulunuyor.

Böylelikle Uçar'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sona ermiş oldu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yılmaz Tunç Hakimler ve Savcılar Kurulu İsmail Uçar Yargıtay
Son Güncelleme:
Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı Emeklinin ek zammında yeni gelişme! Beklenen zam oranı sızdı
CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Akşener taktı CHP'den istifa eden belediye başkanı İYİ Parti'ye katıldı!
TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti TRT1'in Teşkilat dizisinde yaprak dökümü sürüyor! Bir oyuncu daha diziye veda etti
İzmir'de uçuşlara hava engeli İzmir'de uçuşlara hava engeli
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde
Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, tablo ortaya çıktı
Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Ankara'yla ilgili yeni bilgiler: Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne? Mansur Yavaş'ın oylarında son durum ne?
'İşe yaramayacağını, beni dinlemeyeceğini biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim' 'İşe yaramayacağını biliyorum ama Erdoğan'ı uyarmak isterim'