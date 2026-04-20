Bakan Tekin'den Okullarda 'Sıfır Taviz' Mesajı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından haftanın ilk gününde öğrencilerin yanında olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda güvenliğin sağlanması konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından okullarda alınan güvenlik önlemlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni haftanın ilk gününde sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımlayan Tekin, çocukların huzur ve güvenliğinin bakanlığın asli sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

'EN KÜÇÜK BİR TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Elim hadiselerin ardından eğitim camiasının büyük bir metanetle okullarda toplandığını belirten Bakan Tekin, "Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Okulların sadece birer eğitim yuvası değil, aynı zamanda milli birliğin korunduğu alanlar olduğunu ifade eden Tekin, bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla okullara gelen öğretmenlere, velilere ve sendikalara teşekkür etti. Bakan, "Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin ve evlatlarımıza sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir" dedi.

Açıklamasının sonunda saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenleri anan Tekin, "Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hadiselerden etkilenen sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş Yusuf Tekin MEB
