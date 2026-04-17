Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüyle 'Güvenlik' Zirvesi: Okullarda Tavizsiz Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırılarının ardından 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem sahadaki son durum hem de alınacak yeni önlemler ele alındı. Bakan Tekin, toplantının başında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’dan saldırılarda yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından bakanlık birimleri tarafından yürütülen psiko-sosyal destek çalışmaları ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

'İLETİŞİM KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLSÜN' TALİMATI

İl müdürlerinden sürecin hassasiyetle yürütülmesini isteyen Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle iletişimin kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi. Açıklamasında eğitim camiasına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini yineleyen Tekin, okul güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Tekin, “Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz” dedi.

'TEDBİRLER EN KISA SÜREDE PAYLAŞACAĞIZ'

Saldırıların tüm yönleriyle değerlendirildiğini belirten Bakan Tekin, üzerinde çalışılan yeni tedbirlerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kaynak: AA