Bakan Tekin'dan 'Siverek' Açıklaması: Yaralıların Sağlık Durumu Nasıl?

AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısına ilişkin konuştu. Yaralanan bir öğretmenin son durumuna ilişkin bilgi verdi. "Her şey soruşturma sonucu ortaya çıkacak" dedi.

Biz olaydan üzüntü duyuyoruz. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte süreci yürütüyoruz zaten. Olaydan haberdar olur olmaz, bölgeye en yakın noktadaki en yetkili arkadaşımız programını yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyunca oradaydı ve iletişim halindeydik. Bu sabah itibariyle de konuyla doğrudan ilgili 2 genel müdürümüz orada. Sürekli valilik ile irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz.

"HER ŞEY SORUŞTURMA SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK"

Biz bu tür olaylardan sonra hemen soruşturma başlatırız. "Soruşturma" dediğimiz şey; konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir ama soruşturma bitmeden kimseyi zan altında bırakmamak gerekir. Her şey soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde adli ve idari soruşturma ürecini devam ettiriyoruz.

"YARALANAN ÖĞRETMENİMİZDE KALICI HASAR OLABİLİR"

Yaralıların durumunu takip ediyoruz. Valilik bilgilendirme yapıyor. Yaralılardan bir öğretmen arkadaşımızın, hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyebilecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Takip ediyoruz.

OKULLARDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığımız ve biz her dönemin başında okullarımızı güvenlik ve risk açısından eğerlendirmeye tabi tutuyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Süreçleri yürütüyoruz. Okullarımızı güvenlik açısından sınıflandırıyoruz. Bazı okullarımızda polis ekipleri bulunuyor.

Kaynak: DHA