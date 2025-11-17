Bakan Tekin Tarih Verdi! 15 Bin Öğretmen Atamaları Ne Zaman Olacak?
Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen atama takvimi işliyor. MEB’in 15 bin öğretmen alımına ilişkin tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar tercihlerini 21 Kasım’a kadar elektronik ortamda yapacak.
Öğretmen adaylarının aylardır beklediği atama sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ekranını bugün itibarıyla adayların erişimine açtı. Başvurular, yalnızca elektronik ortamdan ve e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilebilecek.
TERCİHLER 21 KASIM’A KADAR
Adaylar, belirtilen tarihler arasında tercihlerini sisteme yükleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. 21 Kasım’a kadar devam edecek süreçte, her aday atanmak istediği eğitim kurumlarını elektronik başvuru sistemi üzerinden sıralayacak.
📌 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 17, 2025
15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız.
Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.
👉🏻https://t.co/piJZzjVJvu
SÜREÇ RESMEN BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atama tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah. https://ilkatama.meb.gov.tr"
Bu açıklamayla birlikte sürecin takvimi de netleşmiş oldu. Atama sonuçları, Bakan Tekin’in belirttiği gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi