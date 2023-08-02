Bakan saat verip uyardı: Türkiye kavrulacak, o illerde sıcaklık 46 dereceyi bulacak!

Özhaseki, “Bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.