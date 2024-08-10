Bakan Özdemir'den Serpil Gül Cinayeti Açıklaması

İstanbul’da sokağın ortasında 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Serpil Gül ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir açıklama yaptı. Özdemir, " Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Özdemir'den Serpil Gül Cinayeti Açıklaması

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Serpil Gül için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Özdemir davaya mühadil olacaklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Arnavutköy’de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı. Her fırsatta dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

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Kaynak: ANKA

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