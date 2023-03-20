Nebati'ye af yolları gözüktü... Mehmet Şimşek AKP Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkez'e davet ettiği iddia edildi.

HaberTürk muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ne davet edildi.

AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.

REUTERS, "NEBATİ'NİN YERİNE ŞİMŞEK GELECEK" YAZMIŞTI

Reuters, geçen günlerde yayımladığı haberde, AKP’nin Türk halkını derin bir ekonomik krize sürükleyen ekonomi politikasından vazgeçmek üzere olduğunu iddia etti. Ajans, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek’in getirilmek istendiğini yazdı.

"MEHMET ŞİMŞEK GELSE DE DÜZELMEZ"

Mehmet Şimşek’in ekonominin direksiyonuna oturması, AKP’nin son yıllardaki yanlış politikaları sonucu çöken ekonomiyi toplamaya yetecek mi?

DW Türkçe'ye konuşan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, AKP kadroları içerisinde ekonomiyi doğru yönetecek kadroların kalmadığını belirterek konuya dair şu yorumu yaptı:

"Bence Mehmet Şimşek'in adı kullanılacak. Sonra Mehmet Şimşek zaten gelse de piyasaları ikna edemeyecek. Çünkü bir kişi ile bitecek iş değil artık. İçeride iş yapacak, bu işleri kotaracak insan kalmamış durumda. Güven erozyonu artık kurumlarda had safhaya ulaşmış durumda. Var olan enkazı kaldırmak AK Parti'nin yöntemi ile mümkün değil."