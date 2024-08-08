Bakan Murat Kurum Duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyasında Yeni Dönem! İşte Detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

"Yarısı bizden" kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını belirten Kurum, tarih kısıtlamasının olmadığını ifade etti.

Yarısı Bizden Kampanyası'na 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldıklarını belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz."

Kaynak: Ajanslar