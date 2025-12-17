Bakan Kurum'dan Gülistan Kılıç Koçyiğit’e 'Şantiye Şefi' Yanıtı: 'Bizim İçin Büyük Bir Gururdur!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Bakan Murat Kurum’un deprem bölgesiyle ilgili konuşmasını eleştirerek, “Gelmiş burada Şehircilik Bakanı anlatıyor. Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle şey olabilir mi?” sözlerini kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN TEPKİ

Söz isteyen Bakan Kurum ise Koçyiğit’i 'şaşkınlıkla dinlediğini belirterek şunları söyledi:

"Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim."

