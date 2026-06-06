Bakan Kurum’dan Çocuklara Çevre Çağrısı

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Türkiye genelinde kutlanan Çevre Haftası etkinliklerinin Ankara ayağında renkli görüntüler sahneye çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki atölye çalışmalarına katılan çocukların heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

'ÇEVRE MÜFETTİŞLERİMİZ BAŞKENTTE BULUŞTU'

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çevre bilincinin küçük yaşta aşılanmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara'da da çevre müfettişlerimiz başkentimizin simge mekanları arasına giren Saraçoğlu Mahallesi'nde buluştu."

Bakanlığın çocuklara çevre sevgisi kazandırmak amacıyla yürüttüğü "Çevre Müfettişi" projesine katılan minikler, Sıfır Atık ve doğa koruma projelerine dair düşüncelerini paylaştı. Çevre Müfettişi Asya Yıldırım, "Yerlere çöp atmıyorum, atanları uyarıyorum. Doğayı korumalıyız çünkü bizim geleceğimiz için önemli" derken, bir diğer müfettiş Ayliz İnceler ise etkinlikte hem eğlenip hem de plastiklerin çevreye zarar vermemesi gerektiğini öğrendiğini ifade etti.

Saraçoğlu Mahallesi'nde dün başlayan ve çocukların doğayla iç içe oyunlar oynamasına imkan tanıyan eğitici atölye çalışmaları, 7 Haziran Pazar günü de kapılarını çocuklara açmaya devam edecek.

Kaynak: AA