Bakan Kurum, Sındırgı Depreminin Hasar Raporunu Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre 1.683 binada yer alan 3.684 bağımsız bölümde denetimler yapıldı. İncelemelerde 80 konut, 45 iş yeri ve 2 ahırın ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu belirlendi. Toplamda 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak kayda geçti.

Sındırgı depreminin ardından gerçekleştirdiğimiz hasar tespit çalışmalarımızdaki son durum ⬇️ pic.twitter.com/w5s6WAhiMM — Murat KURUM (@murat_kurum) October 29, 2025

