Bakan Kurum 'Devletimize Güvenin Göstergesi' Diyerek Duyurdu: Sosyal Konut Projesi’ne İlk Gün Rekor Başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' için ilk gün yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ E-DEVLET ÜZERİNDEN

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk gün başvurularının 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvurular, T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamına göre kademeli olarak alınacak. Bugün ise son rakamı '2' olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Yetkili bankalar (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ tarafından belirlenen şubelerden başvuru kabul ediyor. Vatandaşlar, hangi bankanın hangi bölgede hizmet verdiğini bu adresten öğrenebilecek. Ayrıca, ALO 181 hattı üzerinden projeyle ilgili sorular yanıtlanıyor.

BAŞVURULAR 15 KASIM’A KADAR KADEMELİ DEVAM EDECEK

Başvurular, 15 Kasım’a kadar TCKN son rakamına göre kademeli olarak alınacak. Takvime göre; yarın son rakamı '4', 13 Kasım’da son rakamı '6', 14 Kasım’da son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar, kimlik numarasına bakılmaksızın başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubeleri üzerinden başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları ise bedelsiz olarak yalnızca şubeler aracılığıyla kabul edilecek.