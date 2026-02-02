Bakan Kurum Açıkladı: TOKİ Konut Projelerinde Takvim Netleşti, Ankara ve İstanbul İçin Kura Ne Zaman?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri, Bakanlık tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il devam ediyor. 31 Ocak itibarıyla kura çekimi tamamlanan il sayısı 43’e ulaştı. Yeni takvimin yayımlanmasıyla birlikte şimdi gözler, 2–8 Şubat tarihleri arasında açıklanacak TOKİ kura sonuçlarına çevrildi.

Vatandaşlar, “TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura süreci 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle sosyal konutların asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor.

KURASI TAMAMLANAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da sosyal konut kura çekimleri tamamlandı.

Elazığ için kura çekimi ise yarın yapılacak. Bu çekilişin ardından kura süreci tamamlanan il sayısı 44’e yükselecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde, ilgili ilin kura sonuç sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahipliği kuralarında asil ve yedek listeler ayrı ayrı açıklanıyor.

2–8 ŞUBAT TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ

Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekim programı şu şekilde:

2 Şubat Pazartesi: Elazığ

3 Şubat Salı: Kayseri

4 Şubat Çarşamba: Kırşehir

5 Şubat Perşembe: Afyonkarahisar

6 Şubat Cuma: Osmaniye

8 Şubat Pazar: Kırıkkale

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihleri henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. En fazla başvurunun yapıldığı bu üç büyük il için kura tarihleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ, bu illere ilişkin kura programını önümüzdeki günlerde duyuracağı resmi takvim ile kamuoyuna ilan edecek.