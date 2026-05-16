Betona Yeşil Ayar: 2027'de Karbonsuz Bina Dönemi Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" ile "Enerji Kimlik Belgesi"nin zorunlu olacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektöründe karbon emisyonunu azaltacak ve enerji verimliliğini üst seviyeye çıkaracak yeni düzenlemenin resmi olarak yayımlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşan Bakan Kurum, çevre dostu mimariyi teşvik edecek uygulamaların yürürlüğe gireceği tarihi net olarak ilan etti.

İKİ YENİ BELGE ZORUNLU OLUYOR

Yeni yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren inşa edilecek olan 10 bin metrekare ve üzerindeki tüm yeni binalar için iki kritik belge zorunlu hale getirilecek. Bu projelerde artık sadece standart yapı izinleri yeterli olmayacak, binaların çevreye etkisini ölçen "Enerji Kimlik Belgesi" ile "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi"nin alınması gerekecek.

Bu analizle, binaların yapımından yıkımına kadar geçen tüm süreçteki çevresel etkileri raporlanacak.

'DÜŞÜK KARBON' ÖDÜLÜ

Bakan Kurum, düzenlemenin sadece zorunluluklardan ibaret olmadığını, iklim kriziyle mücadele eden projelerin de ödüllendirileceğini belirtti. Bu kapsamda, mimari tasarımı ve malzeme seçimiyle sera gazı emisyonunu minimumda tutan yapılar için özel bir statü oluşturulacak.

Kurum, "Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz" diyerek yeşil binaların önünün açılacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
