Bakan Işıkhan Duyurdu: SGK Borçlularına Nefes Aldıracak Düzenleme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Ankara’da otelde düzenlenen 'Ulusal Yeterlilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Kalite Güvencesi Çalıştayı'na katıldı. Programda, MYK Başkanı Aşkın Tören, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve eğitimciler de yer aldı.

‘TÜRKİYE OLARAK DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDEYİZ’

Bakan Işıkhan, çalıştayda ele alınacak başlıkların ve ortaya çıkacak fikirlerin, insan kaynağı politikalarına yön verecek stratejik bir aklın tezahürü olacağını belirterek, “Bu çalıştayı, mesleki yeterlilik alanında ortak sorumluluk bilincimizi güçlendiren, kurumlarımız arasındaki iş birliğini derinleştiren ve geleceğe dair somut, uygulanabilir bir yol haritası ortaya koyan çok kıymetli bir platform olarak değerlendiriyorum. Dünyanın son dönemde büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini hepimiz görüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporları, önümüzdeki dönemde mesleklerin önemli bir kısmının dönüşeceğini, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve beceri setlerinin hızla değişeceğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde OECD analizleri de iş gücü piyasalarında en temel sorunun artık yalnızca işsizlik değil, beceri uyumsuzluğu olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye olarak biz de bu dönüşümün merkezindeyiz” dedi.

‘ÇEVRE ÜLKELERE DE ROL MODEL OLABİLECEK ÇALIŞMALAR’

İşsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Işıkhan, genç işsizlik oranının yüzde 15 bandında olduğunu ifade etti. NEET (15-29 (veya 15-24) yaş aralığındaki gençlerin istihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde (stajda) bulunmayanlarının toplam genç nüfusa oranı) oranının yüzde 20’nin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Işıkhan, “Bu tablo bize, meselenin yalnızca istihdam değil, doğru beceriye sahip insan kaynağı olduğunu ayrıca göstermektedir. İşte tam bu noktada; mesleki yeterlilik sistemi kritik bir rol üstlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz; meslekleri tanımlayan, becerileri standartlaştıran, ölçen ve belgelendiren ulusal bir kalite altyapısıdır. Bu başarı, kalite güvencesine dayalı sürdürülebilir bir sistemin inşasıdır. Mesleki Yeterlilik Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar da tam olarak bu çerçevede, nitelikli, belgeli ve yetkin iş gücünün yaygınlaştırılması suretiyle ülkemizin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunmaktadır. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, tecrübesiyle çevre ülkelere de rol model olabilecek çalışmalara da imza atacak seviyeye ulaşmıştır. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yaptığımız son düzenlemeyle; 40 yeni meslek daha belge zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Bu sayıyla, belge zorunluluğu bulunan toplam meslek sayısı 244’e yükselmiştir. Bugün itibarıyla 3,5 milyon vatandaşımız MYK belgesi sahibi olmuştur. 27 sektörde 945 meslek standardı ve 697 ulusal yeterlilik hayata geçirilmiştir. 9 ülkede MYK belgeleri, Türkiye'nin güvenini ve kalitesini taşımaktadır” diye konuştu.

SGK prim borçlarını içeren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Meclis’e verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağlıyoruz. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, mesleki yeterlilik projelerine katkılarından dolayı çeşitli kurum çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Kaynak: DHA