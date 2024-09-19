Bakan Hakan Fidan Açıkladı! Lübnan'daki 'Siber Katliam' Sonrası Harekete Geçildi, Türkiye için Yeni Plan Gündemde

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'daki saldırılar sonrası "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi" dedi.

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Bakan Hakan Fidan Açıkladı! Lübnan'daki 'Siber Katliam' Sonrası Harekete Geçildi, Türkiye için Yeni Plan Gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi. Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor. Şu anda (İsrail'deki) fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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