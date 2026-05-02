Bakan Gürlek'ten 'Yeni Anayasa' Çıkışı: 'Bu Bir Tercih Değil, Zorunluluk'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Siyaset Okulu" açılış programında konuştu.

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinden terörle mücadeleye, hukuk reformundan yeni anayasa ihtiyacına kadar geniş bir perspektif çizen Bakan Gürlek, vesayet sisteminin kalıntılarının tamamen temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

'1982 ANAYASASI YAMALI BİR BOHÇADIR'

Konuşmasında mevcut anayasanın demokratik hayatın önünde bir engel teşkil ettiğini belirten Bakan Gürlek, "Cuntacı anlayışın bir ürünü olan 1982 Anayasası, toplumsal huzurumuz ve gelişen Türkiye için şartları zorlaştıran, hukuki görünümlü bir vesayettir. Bugün geldiğimiz noktada; ulusal güvenlik tehditleri, değişen dünya şartları ve artan hak özgürlük talepleri karşısında bu metin yetersiz kalmaktadır. Bu yamalı bohçayı gündemden çıkarıp, çağa ışık tutan yeni bir anayasayı millete hediye etmek bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

'SİYASETİN EN GÜVENLİ LİMANI AHLAKTIR'

Siyaseti 'milletle birlikte yürüme iradesi' olarak tanımlayan Gürlek, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı krizlerin ve 28 Şubat gibi "karanlık leke" olarak adlandırdığı süreçlerin ancak güçlü bir siyasi iradeyle aşıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı yürüyüşün "sessiz çoğunluğun sesi" olduğunu belirten Bakan, Türkiye'nin artık emir alan değil, oyun kuran bir güç haline geldiğini ifade etti.

İKİ BÜYÜK HEDEF

Adalet Bakanlığı dönemindeki misyonunu "gecikmeyen ve erişilebilir adalet" olarak özetleyen Gürlek, gelecek döneme dair iki temel stratejik hedefi paylaştı:

Terörsüz Türkiye: Demokrasiyi zayıflatan ve kalkınmayı sekteye uğratan terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak.

Hukukun Üstünlüğü: Vatandaşların hak arama özgürlüğünü en güçlü şekilde teminat altına alan, şeffaf bir adalet sistemi tesis etmek.

Bakan Gürlek, konuşmasını gençlere seslenerek noktaladı:

"Siyasette muktedir olamazsanız ideallerinizi yansıtamazsınız. Türkiye’nin kaderi, vesayet kalıntılarını süpürüp atmakla değişmiştir."

Kaynak: AA