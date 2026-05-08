Bakan Gürlek'ten Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlılık Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı çalışmalarla madde bağımlılığıyla mücadeleyi infaz sisteminde de çok daha güçlü ve etkili bir seviyeye taşıdıklarını belirtti.

KAPSAMLI REHABİLİTYASYON SÜRECİ

Bağımlılıkla mücadeleyi sistematik bir rehabilitasyon modeline dönüştürdüklerini aktaran Gürlek, müstakil kurumlarda ve özgülenmiş bölümlerde, uzman hekimler ile psikososyal destek ekipleriyle her hükümlü için bireysel ve kapsamlı rehabilitasyon süreçleri yürüttüklerini ifade etti.

Gürlek, "Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Akın Gürlek Uyuşturucu Adalet Bakanlığı
