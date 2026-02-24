Bakan Gürlek’ten 'Güçlü Türkiye' Mesajı

Adalet Bakanı Gürlek, Niğde, Aksaray ve Nevşehir Dernekler Federasyonu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Gürlek burada yaptığı konuşmada, güçlü toplumun güçlü Türkiye’nin temeli olduğunu vurguladı ve bölge kalkınması için iş birliği çağrısı yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Niğde, Aksaray ve Nevşehir Dernekler Federasyonu temsilcilerini Bakanlık makamında kabul etti.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Bölgemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak, şehirlerimizin kimliğini daha güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye’nin temelidir. Ben o bölgede yaşadım. Tarım, o bölgenin olmazsa olmazıdır. Ancak son zamanlarda Niğde’de de Aksaray’da da görüyorum ki turizm gerçekten çok ileriye gidiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Kapadokya’mızın dünya çapındaki marka değeri, Niğde’mizin tarımsal üretim gücü, Aksaray’ımızın sanayi ve lojistik imkanları doğru planlama ve güçlü iş birliğiyle bölgemizi inşallah hep birlikte, sizlerin de katkısıyla daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirli, Niğdeli ve Aksaraylı hemşehrilerime kapım her daim açıktır. Bakanlık olarak biz de bölgenizde inşallah çeşitli hizmetler yapacağız. Zaten ilerleyen süreçte şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Federasyonlarımıza bağlı derneklerimizin yürüteceği çalışmalarda da yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” sözleriyle bölgenin kalkınmasına yönelik kararlılık mesajı verdi.

