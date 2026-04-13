Bakan Gürlek'ten Dünyaya FETÖ Resti: 119 Ülkede Adım Adım Takip

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yürütülen mücadelenin yeni yol haritasını açıkladı. FETÖ'nün kendini yenileme stratejilerine karşı devletin tüm mekanizmalarının teyakkuzda olduğunu belirten Gürlek, örgütün yurt dışındaki "beyin takımına" yönelik çemberin daralacağını vurguladı.

119 ÜLKEDE 2 BİN 707 ÖRGÜT MENSUBU...

Bakan Gürlek, FETÖ ile mücadelenin milli bir beka meselesi olduğunun altını çizerek çarpıcı rakamlar paylaştı. Şu an itibarıyla 119 farklı ülkede bulunan 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesi için hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Gürlek, elde edilen yeni deliller ışığında iade dosyalarının güncelleneceğini söyledi.

YENİ OPERASYONLAR YOLDA

Örgütün finans ağları ve yeni eleman kazanma çabalarının savcılıklarca anlık takip edildiğini kaydeden Bakan Gürlek, ankesör soruşturmaları ve dijital veriler üzerinden yeni operasyon dalgalarının gelebileceği sinyalini verdi.

BATI’NIN İADE KARNESİ

Yetkililer, Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü iade taleplerine rağmen ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki sessizliğinin dikkat çekici boyuta ulaştığını kaydediyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye, ABD'den 423, Almanya'dan 746, Hollanda'dan 217 ve diğer Avrupa ülkelerinden yüzlerce FETÖ mensubunun iadesini talep etti. Ancak bugüne kadar yalnızca 3 kişi iade edildi. Interpol üzerinden iletilen kırmızı bülten taleplerinin birçoğunun işleme dahi alınmaması, "uluslararası iş birliği" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

'MÜTTEFİKSEK GEREĞİNİ YAPIN'

Bakan Gürlek, Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de dikkat çeken mesajlar vermişti. Gürlek, Hollandalı mevkidaşına 15 Temmuz’u hatırlatarak yaptığı "Müttefiksek gereğini yapın" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA