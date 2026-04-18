Bakan Gürlek'in Açıklaması Rojin Kabaiş'in Ailesine Umut Oldu: 'Tarihi Adım Attı'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Rojin Kabaiş'in davasında belirsizlik devam ederken Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş tv100'de Nilüfer Kutlu'nun programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dosyaya ilişkin konuşan Kabaiş, "Adalet Bakanımız tarihi bir adım attı. Bakanımıza hürmetlerimi sunuyorum. Gülistan Doku ile Rojin Kabaiş'in akıbeti aynıdır. Rojin'in cinayet olduğu kesindir. Sayın bakanımız burada olsaydı ben gidip elini öperdim. Delilleri yok ettiler. Benim kızımın vücudunda 2 erkek DNA'sı tespit edildi. Bu 2 kişi kimdir? Bunların araştırılması lazım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi