Bakan Gürlek Talimatı Verdi, 11 Yıllık Fenerbahçe Dosyası Raftan İndi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk spor tarihinin en karanlık olaylarından biri olan Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyasına ilişkin resmi sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yaptı. Soruşturmanın daha önce takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirten Gürlek, adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.

'ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ'

Saldırının toplumsal huzura ve sporun ruhuna yönelik kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Bakan Gürlek, vatandaşlardan gelen adalet beklentisini dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin dosyayı titizlikle incelediğini aktaran Gürlek, gelinen son durumu şu sözlerle paylaştı:

"Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı. Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır."

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir.



— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 27, 2026

KARARLILIK MESAJI

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendilerine net bir vazife verdiğine dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin kararlılığını şu sözlerle özetledi:

"Cumhurbaşkanımızın verdiği vazife doğrultusunda sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılmış ve otobüs şoförü yaralanmıştı.

Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürülmüştü. Saldırıya dair 7 Nisan 2015 tarihinde iki şüpheli gözaltına alınmış, 8 Nisan günü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

