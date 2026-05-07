Bakan Gürlek İlk Kez Açıkladı: İBB Davasında İfadesini Geri Çeken Kimse Yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik süren davayı değerlendirdi. Kamuoyunda tartışılan etkin pişmanlıktan vazgeçenlerle davanın çöktüğü iddialarını yalanlayan Bakan Gürlek davanın seyrini değerlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'İFADESİNİ GERİ ÇEKEN KİMSE YOK'

- Öncelikle hatırlatalım hakim ve savcılara kimse talimat veremez. Şu ana kadar ifadesini geri çeken kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok.

- Yani dosyadaki maddi deliller zaten soruşturma aşamasına getirdi. Burada yürüyen bir süreç var. Kesinlikle şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi beyanını geri çeken ya da itirafını... Böyle şeyler konuşuldu. Öyle bir şey yok. Yani Adem Soytekin en güncel, geçen hafta Adem Soytekin beyanlarını tekrar etti. Aynı ifadeleri verdi. Böyle bir şey yok.

'DOSYADA SADECE TANIK BEYANI YOK'

- Dosyada maddi deliller var. Bakın MASAK raporları var, para hareketleri var. Yani bir kısım sanıkların kendi ikrarı var. Sanık kabul ediyor. Ben diyor ki işte parayı verdim diyor. Parayı rüşvet olarak aldım diyor. İşte atıyorum mesela örnek veriyorum. Boğaziçi imarla ilgili ben diyor işte işimin hallolması için elden şu kadar parayı götürdüm, teslim ettim diyor. Yani bu şekilde yani sadece tanık beyanı, itirafçı beyanı yok dosyada. MASAK raporlarıyla örtüşen bir çalışma var. HTS trafikleri var. Ona dikkat etmek lazım. Şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi ilk cümlenize dönmek istiyorum sorunuza. Beyanından vazgeçen kimse yok.

'ÖZKAN YALIM VE GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTA BULUNDU'

Tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında da konuşan Bakan Gürlek, “Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Gökhan Böcek’in de etkin pişmanlık beyanları alındı” İfadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Bakan Gürlek, çeşitli başlıklarda şu ifadeleri kullandı.

'638 DOSYA İNCELENİYOR'

"- Toplumda hassasiyet oluşturan durumlar var. Gülistan Doku, Rabia Naz gibi toplumu rahatsız eden olaylar var. Faili meçhul cinayetleri araştıran bir daire başkanlığı kurduk. Hassas bir süreç var. Gülistan Doku olayı da 2025'te gizli tanık beyanıyla hareketlendi. Asıl amacımız empati yapmak. Ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir olayı çözer, suç varsa fail vardır. 638 dosya inceleniyor.

- Zaman aşımı geçmiş dosyalara yapılacak bir şey yok. 30 yıllık bir süre var. Savcı arkadaşlarımız sonuna kadar dosyaları araştırıyorlar, inceliyorlar. Her dosya açılacak anlamına gelmiyor. Ama incelenecek.

'ALTAŞ BEYANDA BULUNDUĞUNDA OLAY ÇÖZÜLECEK'

- Şimdi şöyle dediğim gibi orada hem Erzurum Başsavcılığında hem Tunceli Başsavcılığında bir soruşma yürütülüyor. Vali olması sebebiyle kamu görevlerinin bir usulü var. Soruşma usulü. Erzurum Başsavcılığı onu yapıyor. Diğer Tunceli Başsavcılığımız da onu yapıyor. Burada tabii kilit isim ben daha önce söyledim. Umut Altaş. Amerika'da firari. Biz bunun hakkında kırmızı bülten çıkarttık. Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendim bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Umut Altaş'tan bilgi almaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey'in oğlu da, bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İnşallah.

'CESET OLMADAN DA KARAR VERİLEBİLİR'

-Ceset önemli bir delil ama cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez. Yargıtay uygulamaları var. Ceset olmadan da karar verilebilir.

'YASA DIŞI BAHİS YÜZÜNDEN İNTİHAR EDENLER VAR'

-Yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Ama oynatan yer sağlayanlara karşı yaptırım var. Yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. İntiharlar var. Borç batağına giren intihar etmek zorunda kalmış kişiler var.

'DEMİR YUMRUĞUMUZU İNDİRECEĞİZ'

- Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bununla ilgili olarak kanunumuzda güncelleme yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal düzenleme de yapacağız. Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu indireceğiz."

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA CEZALAR ARTACAK'

Bakan Gürlek, özellikle toplum vicdanını yaralayan ağır suçlarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için indirimlerin daraltılacağını belirtti: "Çocukların cezaevinde yattıkları bir günün iki gün sayılması uygulamasını, bazı ağır suçlarda yetişkinlerle eşitliyoruz. Artık örgütlerin bu cezai indirimleri kullanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Bakan Gürlek, cezası artırılacak suçlar arasında şunların yer aldığını açıkladı: Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, tehdit ve iş yeri kurşunlama"

AİLELERE 'VELAYET' SORUMLULUĞU

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş'ta bir polis başmüfettişinin oğlu tarafından gerçekleştirilen saldırıyı örnek göstererek, ebeveynlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Gürlek, ebeveynlere yönelik yaptırımları, "Ruhsatlı silahını çocukların erişebileceği şekilde özensiz saklayanlara ağır cezai yaptırım gelecek. Velayet görevini yerine getirmeyen, çocuğunun suça meyline göz yuman anne ve babalar; adam öldürme gibi ağır eylemlerde "taksirle öldürmeye sebebiyet verme" gibi suçlardan sorumlu tutulabilecek" ifadeleriyle açıkladı.

'BAZI OLAYLAR GÖSTERE GÖSTERE GELİYOR'

Çocukların dijital ortamlarda, özellikle TikTok üzerinden organize olup suç videoları paylaşmasına da değinen Gürlek, bu tür eylemlerin ağırlaştırıcı sebep olarak görüleceğini ifade etti. Meclis bünyesinde kurulan çocuk suçluluğunu araştırma komisyonu ile koordineli çalıştıklarını belirten Bakan, "Bazı olaylar göstere göstere geliyor, ailelerin ve devletin bu noktada daha sıkı olması şart" dedi.

Kaynak: TGRT Haber