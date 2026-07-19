Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yürütülen operasyon kapsamında yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini açıkladı. Maçın başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara yazı gönderildi.

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Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı'yla koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

19 DIŞ FİNANS DEVİ DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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