Bakan Gürlek Duyurdu… Deprem Bağışlarına Yargı Merceği: ‘Her Kuruşun Hesabı Verilecek!’

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda şok etkisi yaratan Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasında gelinen noktaya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Bugüne dek Ahbap'a yapılan bağışların incelenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiğini belirten Gürlek, "Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir.

'TEREDETTÜE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILACAK'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.

Türk milleti; dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

'İDDİALAR TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMAKTADIR'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır.

'HİÇBİR KURUM VEYA YAPI DENETİM DIŞINDA DEĞİL'

Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir.

'HİÇBİR EYLEM KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAK'

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu… https://t.co/3USQ3qH53g — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 16, 2026

Kaynak: Haber Merkezi