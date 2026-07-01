Bakan Gürlek Azerbaycan'da: Firari Suçlular İçin Kararlılık Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Gürlek, yeni delil ve belgelerle iade taleplerini yenilediklerini, Azerbaycan'ın da bu süreçte Türkiye'ye her türlü kolaylığı sağladığını belirtti.

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Bakan Gürlek Azerbaycan'da: Firari Suçlular İçin Kararlılık Mesajı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da, yurt dışına kaçan suçluların iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini belirten Gürlek, iki ülke arasında adli iş birliğinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların iadesini istiyoruz. Bu konuda iade taleplerimizi yeniliyoruz. Eksik belge veya yeni delil varsa bunları da dosyalara ekleyerek yeniden gündeme getiriyoruz" dedi. Azerbaycan'ın bu süreçte Türkiye'ye destek verdiğini belirten Gürlek, "Azerbaycan devleti suçluların iadesi konusunda bize her türlü kolaylığı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ALİYEV'LE GÖRÜŞECEK

Gürlek, Azerbaycan temasları kapsamında Adalet Bakanı, Başsavcı ve Güvenlik Servisi yetkilileriyle görüşecek, ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Ayrıca Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de ziyaretlerde Gürlek'e eşlik etti.

Kaynak: AA

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