Bakan Güler’den Avrupa’ya NATO Uyarısı: 'Bizsiz Güvende Olamazsınız!'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa’nın savunma adımlarını değerlendirirken, Türkiye’nin dışlandığı bir güvenlik mimarisinin çökeceği uyarısında bulundu. Güler, Avrupa savunma kapasitesinin NATO ile rekabet etmemesi gerektiğini vurguladı.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları şöyle:
"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.
Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.
(NATO Ankara Zirvesi) Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir."
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Kaynak: AA
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