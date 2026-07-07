Bakan Güler’den Avrupa’ya NATO Uyarısı: 'Bizsiz Güvende Olamazsınız!'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa’nın savunma adımlarını değerlendirirken, Türkiye’nin dışlandığı bir güvenlik mimarisinin çökeceği uyarısında bulundu. Güler, Avrupa savunma kapasitesinin NATO ile rekabet etmemesi gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Bakan Güler’den Avrupa’ya NATO Uyarısı: 'Bizsiz Güvende Olamazsınız!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları şöyle:

"Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir.

Askeri kapasitesi, savunma sanayisi, konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir.

(NATO Ankara Zirvesi) Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
NATO Yaşar Güler
Son Güncelleme:
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var! Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor
Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var! Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Macron'un Kaldığı Otelin Yakınında Çifte Patlama