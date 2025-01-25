Bakan Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının X Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada, ''Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev’i kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı'' denildi.

Kaynak: ANKA