Bakan Güler Ateşkesi Reddetti! Terör Örgütü PKK'ya Net Çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısında bulunmuştu. Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini açıklayan PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti. Komite ayrıca Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını da istedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubaylar Meslek Yüksekokulu'nda katıldığı ASTTASAK mezuniyet töreninde sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkesin söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade eden Bakan Güler, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Bakan Güler, şöyle konuştu:

'DERHAL FESİH KARARI ALIP SİLAH BIRAKMALI'

"Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.

'MÜZAKERE VE ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine herkes güvensin ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun."

Kaynak: DHA