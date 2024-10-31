Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Zirvesi! TikTok, Instagram... Hepsi İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Bakan Göktaş'tan Sosyal Medya Zirvesi! TikTok, Instagram... Hepsi İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Sosyal paylaşım uygulamalarında kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntüler nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma başlattı. Bu kapsamda Bakan Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İstanbul'da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerine değineceği ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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