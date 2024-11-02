Bakan Göktaş Tarih Verdi! 'Narin Güran' Davasında Devreye Giriyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetine ilişkin davaya bakanlık avukatlarının da müdahil olacağını açıkladı. Göktaş, "7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak" diye konuştu.

Bakan Göktaş Tarih Verdi! 'Narin Güran' Davasında Devreye Giriyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuşan Bakan Göktaş, Türkiye gündeminden düşmeyen davaya bakanlık avukatlarının da müdahil olacağını açıkladı.

Bakan Göktaş Tarih Verdi! 'Narin Güran' Davasında Devreye Giriyorlar - Resim : 1

'GÜÇLÜ BİR YASAL ALTYAPIYA SAHİBİZ'

Sabah'ın aktardığına göre; Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.

Bakan Göktaş Tarih Verdi! 'Narin Güran' Davasında Devreye Giriyorlar - Resim : 2

'AVUKATLAR 7 KASIM'DA MÜDAHİL OLACAK'

Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Kardeşinden Şoke Eden Açıklama: 'Ağabeyime Para Teklif Ettiler'İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Kardeşinden Şoke Eden Açıklama: 'Ağabeyime Para Teklif Ettiler'Gündem
Narin'in Cansız Bedenini Saklamıştı; İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Aracı Böyle Aranmış!Narin'in Cansız Bedenini Saklamıştı; İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Aracı Böyle Aranmış!Güncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Diyarbakır kayıp Çocuk
Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı
Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu Pendik'te Korkunç Olay! Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem Kandilli Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok Kaşık Kaşık Yiyenler Bin Pişman Olacak: Akciğere Verdiği Zararın Geri Dönüşü Yok