Bakan Göktaş Tarih Verdi! 'Narin Güran' Davasında Devreye Giriyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuşan Bakan Göktaş, Türkiye gündeminden düşmeyen davaya bakanlık avukatlarının da müdahil olacağını açıkladı.

'GÜÇLÜ BİR YASAL ALTYAPIYA SAHİBİZ'

Sabah'ın aktardığına göre; Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.

'AVUKATLAR 7 KASIM'DA MÜDAHİL OLACAK'

Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."

Kaynak: Sabah