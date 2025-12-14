Bakan Göktaş Duyurdu: Kamuya 3 Bin Yeni Personel Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak planlanan projeler ve personel alımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

3 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Bakan Göktaş, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamasında, " "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞUM İZNİNE İLİŞKİN

Bakan Göktaş, doğum ve babalık izni uygulamalarına yönelik hazırlıkları da paylaştı. Bakan, " "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

