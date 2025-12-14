Bakan Göktaş Duyurdu: Kamuya 3 Bin Yeni Personel Alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bakan ayrıca, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmanın 2026’nın başında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak planlanan projeler ve personel alımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
3 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK
Bakan Göktaş, hizmet kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamasında, " "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
DOĞUM İZNİNE İLİŞKİN
Bakan Göktaş, doğum ve babalık izni uygulamalarına yönelik hazırlıkları da paylaştı. Bakan, " "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA