Bakan Göktaş Duyurdu! Doğum İzni Artırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin artacağını söyledi. Bakan Göktaş, “ Annenin iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznininse 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Burada önemli mesajlar veren Bakan Göktaş, ortalama ilk evlenme yaşının arttığına, ilk anne olma yaşında da artış olduğuna vurgu yaptı. Bakan Göktaş, kadınlarda ilk anne olma yaşı 2001'de 25,8 iken, 2024'te ilk anne olma yaşının 29,3'e çıktığını, ilk baba olma yaşının 26'dan 28'e yükseldiğini ve bu durumun doğurganlığı da doğrudan etkilediğini söyledi.

Bugün Türkiye'deki hanelerin yüzde 57'sinde hiç çocuk bulunmadığını söyleyen Göktaş "Bu oran, sadece aile yapısındaki değil, toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü de göstermesi bakımından önemlidir. Gençlerimizin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus meselesini çözemeyeceğimize inanıyoruz. Çok yönlü çalışmalarımızla illere göre doğurganlık hızı, hane çocuk sayısı gibi pek çok parametreyi belirledik ve çalışmalarımızı bu bilimsel veriler ışığında sürdürüyoruz. İnanıyorum ki attığımız adımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle, teşvik programlarımızla nüfus hızımızı istediğimiz seviyeye çıkaracak ve Türkiye'nin genç ve dinamik yapısını muhafaza edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Doğum izinleri konusuna da değinen Bakan Göktaş, hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladıklarını hatırlattı.

Bakan Göktaş, "Ayrıca, doğum izni ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına da öncülük ettik. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznininiyse 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık” şunları söyledi.

Kaynak: AA

