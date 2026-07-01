Bakan Fidan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'Atılması Gereken Adımlar Var'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize kolaylığının Türkiye-AB ilişkilerinin öncelikli başlıkları olduğunu belirterek, bu alanlarda atılması gereken adımlar bulunduğunu söyledi. Fidan, siyasi engellere rağmen sürecin ilerletilmesi için temasların sürdüğünü ifade etti.

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Bakan Fidan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'Atılması Gereken Adımlar Var'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük birliği ve vize çağrısı yaptı. Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, hitabının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN ORTAK KARAR ÇIKMAZI

Gümrük Birliği güncellenmesi konusunda da her iki tarafta yoğun istek olduğunu söyleyen Fidan, "Ama Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istenilen hızla adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği'nde belli kararların üye ülkelerin katılımıyla alınması gerekiyor. Hepsinde ortak karar, ortaklaşmaya ihtiyaç yok. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Ama üye bir yerde kendi istediği olmazsa başka bir yerde diğer üyelerin istediğini tıkıyor. Karşılıklı böyle birbirlerini tehdit ettikleri için belli konular bir yere götürmekte zorlanılıyor. Ama gördüğümüz şu, AB'nin kahir ekseriyeti Gümrük Birliğinin güncellenmesinden yana" diye konuştu.

Fidan, mevcut yaklaşık 250 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin birdenbire iki misline üç misline çıkma durumunun olduğunu belirterek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki taraf için de faydalı olduğunu kaydetti. Bunu mevcut şartlarda nasıl ilerletebilecekleri, neler yapabileceklerinin arayışı içinde olduklarını kaydeden Fidan, dünkü konular arasında bunun da olduğunu söyledi.

VİZE VE GÖÇ BAŞLIKLARI

Fidan, göç ve vize konularının da önemli olduğunu, Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyonu arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası ve turizm amaçlı gidiş gelişlerin arttığına işaret ederek, şunları aktardı: "Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz. Atılması gereken adımlar var. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırılması getirdiler. Cascade dedikleri. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Diğer taraftan vize serbestisi anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da birbirimizle paylaştık."

Kaynak: AA

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