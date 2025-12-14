Bakan Fidan’dan Terör Örgütü SDG’ye Çok Sert Uyarı: ‘Silaha Silahla Karşılık Veririz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü SDG'nin Suriye'deki entegrasyonuna ilişkin konuşan Bakan Fidan "SDG, İsrail'den kesinlikle cesaret alıyor. Bu yeni değil hep böyleydi. SDG hiçbir zaman muhalefetle Esad'a karşı hareket etmedi" dedi.

‘SİLAHLA YOLUNA DEVAM EDERSEN SİLAHLA KARŞILIK BULURSUN’

“SDG artık DEAŞ bahanesiyle süreci uzatmamalı” diyen Bakan Fidan, “Çünkü burada altını çiziyorum sadece Suriye'nin güvenliğiyle alakalı bir durum yok. Bu Türkiye'nin de güvenliğiyle alakalı. İdeolojik bir mücadelen varsa gelip siyaset yaparsın silahla yoluna devam edersen silahla karşılık bulursun” ifadelerini kullandı.

ÇARPICI ‘8 ARALIK’ VURGUSU

Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, 8 Aralık'tan sonra başlayan yeni süreçte önemli adımlar atıldığını ancak problemlerin büyüklüğü nedeniyle bunların hemen görülemediğini söyledi.

ABD'deki Sezar yasasının kalkmasının yatırımların önünü açtığını ifade eden Fidan, Türkiye'nin de havalimanı ve enerji gibi alanlarda çok sayıda projeyi desteklediğini ve iş adamlarını Suriye'ye yatırım yapmaları için teşvik ettiğini belirtti.

Bakan Fidan "Sezar Yasası daha yeni kalktı. Cumhurbaşkanımızın, bölge liderlerinin çok büyük rolü var. Suriye'de şu an yapılan müşterek çalışma keşke dünyadaki bütün konulara da örnek olsa" dedi.

‘İSRAİL ANLAŞMAYI BİR ÇOK KEZ İHLAL ETTİ’

Bakan Fidan ayrıca "En önemli gündem maddemiz Gazze. Gazze'de anlaşma sağlandı ancak İsrail birçok kez ihlal etti" dedi.

‘RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCUYA İHTİYAÇ VAR’

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk çalışmalarına değinen Bakan Fidan şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın savaşın başından bu yana durduğu yer belli. Sayın Putin ateşkes konusunda istekli. Her iki taraf da ne istediğini ne istemeyeceğini açıkça söylüyor problem tarafların ne isteyip istemedikleri arasındaki uyumsuzluk. Tam da burada arabulucuya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin'le yaptığı görüşmede dile getirdi.”

‘GÜCÜMÜZ VAR AMA…’

ABD'nin Çin ile rekabeti merkeze alan yeni bir strateji izlediğini aktaran Bakan Fidan, ticari rekabetin sıcak bir savaşı tetikleme riskine de dikkat çekti. Fidan "Bizim gördüğümüz aslında öteden beri işaretlerini aldığımız bir konu, ticari rekabetin bir noktadan sonra sıcak savaş getirme riskini taşıyor olması özellikle belli ülkeler arasında" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin bu süreçteki duruşu ile ilgili de "Türkiye hem ortaya koyduğu kapasite, hem de moral değerlerimiz var, ahlaki duruşumuz var. İkisini sentezleyerek. Gücümüz var, kuvvetimiz var. Çok şey yapmaya muktedir durumdayız, irademiz de var ama biz iyi olmak istediğimiz için iyi davranıyoruz. Bunun iyi olduğuna inandığımız için iyi davranmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA