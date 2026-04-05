Bakan Fidan'dan Şam'da Kritik Temaslar: Şara ve Zelenskiy'le Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Şam'da Kritik Temaslar: Şara ve Zelenskiy'le Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü. Temasların içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı değerlendiriliyor.

GÜNDEMDE NE VARDI?

Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye’de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyordu. Ayrıca Suriye’nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan’daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyordu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakan Fidan Suriye Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
