Bakan Fidan'dan Şam'da Çarpıcı Mesajlar: 'İsrail, Olumlu Gidişatın Önündeki En Ciddi Engel'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi. Fidan, Uluslararası Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz da hazır bulundu.

Bugün ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmesi öngörülen Fidan'ın 2 gün sürecek Suriye ziyareti, 2 ülke arasında 8 Aralık 2024'ten bu yana her alanda tesis edilen yakın işbirliğinin bir göstergesini teşkil ediyor. Fidan, ziyaret kapsamında Şeybani'yle ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Sayın Şeybani ve arkadaşlarına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini Suriye halkına iletmek istiyorum. Suriye Türkiye ilişkileri 2 yıldır inanılmaz ivme kazanmış durumda. Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, dünya ile ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, bölgeye istikrar, barış, ekonomik kalkınma getiren ve terörle mücadeleye ilerleten bir husus olmuştur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OLASI ZİYARETİ

* Bölgemizdeki bütün savaşlar inşallah tıpkı Suriye'de olduğu gibi sona erer. Ancak devam eden birçok kriz de var. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye ziyareti de planlanmakta. Bu konuda yapılabilecek çalışmaları da gözden geçirdik.

'SDG'NİN FESHİ ÖNEMLİ BİR ADIM'

* Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi önemli bir adım, Suriye hükümetinin çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bunun vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini bekliyoruz. Sadece SDG'nin değil, savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa milli ordu altında birleştiriliyor.

* Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde özgürce kendilerini ifade etmeleri önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşların kendilerinden daha fazla emin ve müreffeh olmasını bekliyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir hassasiyet göstermektedir.

* ABD Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

* Suriye'nin nükleer dosyası da kapatılmış durumda. Türkiye olarak bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Kardeşlerimiz eski rejimden miras kalan engellerden kurtulmakta.

* İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun pratikte inşa edilecek karayolları, demir yolları ile de hayata geçmesini hedefliyoruz. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil bölge için önemli bir haber.

'İSRAİL DEAŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DOLAYLI DESTEK VERİYOR'

* İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. İsrail'in saldırıları terörizme karşı yürütülen mücadeleye de zarar vermekte. İsrail DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı yoldan destek vermektedir. Suriye'nin güneyinde yaşananlarda İsrail'in dahiliyeti olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğini sürdüreceğiz.

Kaynak: AA