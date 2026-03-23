Bakan Fidan'dan Orta Doğu Gündemli Telefon Trafiği

ABD-İsrail-İran savaşının 24. gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Bir süredir savaş üzerine çok sayıda diplomatik temasta bulunan Bakan Fidan son olarak bugün bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÜÇ ÜLKE İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan bu kapsamda, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulatii Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı.

Kaynak: DHA