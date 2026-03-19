Bakan Fidan'dan Flaş Açıklamalar: Savaşın Müsebbibi İsrail'dir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti çerçevesinde başkent Doha’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"(İran’dan) Sivil altyapıya ve halka yapılan saldırıyı kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye Katar'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir.

Türkiye bölgedeki savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. ABD ve İran ile temas halindeyiz."

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, "Türkiye’nin Katar’a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.



Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (Savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor."

Kaynak: AA-DHA