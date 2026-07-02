Bakan Fidan'dan CAATSA Yaptırımı Açıklaması: 'İki Lider de İki Ülke de Kaldırılmasını İstiyor'

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ERDOĞAN DAVET ETMESEYDİ TRUMP KATILMAYACAKTI'

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımını teyit ettiğini belirterek, bunun NATO açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Trump'ın zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine katılacağını ifade eden Fidan, "Amerikan yönetimi, Sayın Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılacağını teyit etti. Arkasına da bir şey eklediler; Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Eğer Sayın Erdoğan davet eden olmasaydı buna katılmayacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderlik vizyonunun ve kurduğu güven ilişkisinin Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Fidan, bunun küresel düzeyde önemli bir prestij sağladığını ifade etti.

'OBAMA DÖNEMİ TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Türkiye ile ABD arasında ticaret, ekonomi, eğitim ve teknoloji alanlarında ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirten Fidan, jeopolitik konularda ise geçmişte bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

Obama döneminde başlayan Suriye politikasının Türkiye'nin milli güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Fidan, Trump'ın ikinci döneminde YPG'ye yönelik politikanın değiştirilmesiyle en önemli sorun alanlarından birinin ortadan kalktığını kaydetti.

CAATSA yaptırımlarına ilişkin de konuşan Fidan, kaldırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu konuda yürüyen çalışmalar var. Süreç tamamlandıkça kamuoyu da bunu görecek. Yakın bir tarihte gelişme yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

F-35 MESAJI

Fidan, F-35 programına ilişkin değerlendirmesinde, satış yasağının kaldırılması ile Türkiye'nin programa yeniden üretici ortak olarak dönmesinin farklı süreçler olduğunu söyledi.

Fidan, "F-35 satış yasağının kaldırılması pratik açıdan daha kolay bir konu. Bu idari bir karar. CAATSA sürecinin ardından bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, ALMANYA, FRANSA VE İTALYA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğini belirten Fidan, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke liderinin görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve hazırlıkları kapsamında kapsamlı toplantılar yapıldığını aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakan ve kurum temsilcilerinden detaylı brifing aldığını ve izlenecek yol haritasını belirlediğini ifade etti.

'CAATSA KONUSUNDA KARAR VERİLMİŞ DURUMDA'

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda siyasi iradenin bulunduğunu belirten Fidan, "İki lider de iki ülke de bunun kaldırılmasını istiyor. Karar verilmiş durumda. Şimdi bunun hayata geçirilmesi için gerekli teknik ve hukuki süreçler yürütülüyor." diye konuştu.

Kaynak: CNN Türk