Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li Mevkidaşları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti. Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı. Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti. BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

