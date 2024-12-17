Bakan Fidan Mısır'a Gidiyor... Hangi Konular Gündeme Gelecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, yarın Kahire'de düzenlenecek olan D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21'inci Toplantısı’na katılacak.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Bakanımız, 18 Aralık 2024 tarihinde Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 21'inci Toplantısı'na katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda; Gazze ve diğer bölgesel konular, D-8 Teşkilatının ilerleme raporu, bir sonraki genel sekreter adaylığının kabulü, D-8 sekretaryasının bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11'inci Zirvesi’ne hazırlık başlıkları gündem maddeleri olacak.

Kaynak: DHA