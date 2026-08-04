Bakan Fidan Libyalı Yetkililerle Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden 2 üst düzey isimle görüştü.

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Bakan Fidan Libyalı Yetkililerle Ankara'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden üst düzey isimlerle Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi'yi kabul etti. Görüşmeye ilişkin içeriğe dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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