Bakan Fidan Kuzey Makedonya'ya Gidiyor

Bakan Fidan, 5 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gidecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Kuzey Makedonya'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Eylül'de Kuzey Makedonya’ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne 5 Eylül'de resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 5 Eylül tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş insanlarıyla da bir araya gelecektir."

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