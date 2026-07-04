Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani'yle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılan görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: DHA
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